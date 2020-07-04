Поправки к Конституции вступили в силу

Поправки были утверждены в ходе общероссийского голосования, проходившего с 25 июня по 1 июля 2020 года.

3 июля президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому изменения вступают в силу с 4 июля. Также он постановил опубликовать обновленный текст Конституции на портале правовой информации.

Путин предложил изменить основной закон в январе 2020 года, выступая с посланием Федеральному собранию. Поправки коснулись около 60% статей Конституции. В марте они были приняты Госдумой и Советом Федерации, а также одобрены всеми региональными парламентами. После этого закон о поправках подписал Путин с условием их вступления в силу после одобрения на всероссийском голосовании.

По данным ЦИК, итоговая явка на голосовании составила 67,97%. Поправки одобрили 77,92%, против высказались 21,27%.