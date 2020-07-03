Высокую явку на голосовании объяснили ростом политической культуры

Пакет поправок охватывает целый спектр социальных вопросов. На это обратил внимание ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина, политолог Станислав Еремеев.

«В поправках люди увидели то, что их всегда волновало, — это семья и дети, образование и гарантии для различных групп населения, историческая память, преемственность поколений, гордость за то, что сделали наши отцы и деды, повышение эффективности управления», — отметил он.

Граждане всегда нуждались в помощи от государства, поэтому результаты голосования отражают сплоченность нашей страны, добавил Еремеев.

Кроме того, возросла политическая культура граждан, которые «научились анализировать». Об этом заявил председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов. Он отметил, что информационных вбросов было много. Однако оппозиционеры «откровенно путались, и более 90% лжи отмели сразу».

«Это был заказ откровенный. И отрадно, что это не сработало. Народ все видит, он не слеп и не глух», — сказал Беликов.

По его мнению, каждый пункт поправок важен для всех жителей без исключения. Никакие провокации не повлияли на решение россиян, потому что все эти пункты направлены на стабильность и гарантии защиты интересов граждан.

Каждый человек в глубине души хочет развития, мира и процветания в родной стране, сказал муниципальный депутат, гендиректор «Пассажир ТВ» Михаил Бурцев. Люди поверили национальному лидеру, который взял курс на суверенитет.