Попова рассказала о большом числе заражений ковидом на российских курортах

На российский курортах по-прежнему достаточно большое количество зараженных коронавирусом. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.

«Достаточно много, к сожалению», — передал ТАСС ее слова.

Также Попова заявила, что масочный режим не планируется отменять в России на фоне ситуации с коронавирусом, несмотря на довольно хорошие темпы вакцинации. Пока пандемия окончательно не сойдет на нет, ношение масок будет обязательным.

Глава Роспотребнадзора призналась, что все хотят вернуться к привычной жизни, которая была до пандемии. Но чтобы приблизить этот момент, россиянам нужно активно вакцинироваться против коронавируса. Попова призвала найти подходы, чтобы стимулировать россиян к этому.

По данным вице-премьера страны Татьяны Голиковой, вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона россиян, двумя — 39,8 миллиона.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 223,9 миллиона человек, более 4,6 миллиона умерли. По данным оперштаба, в России зарегистрировано 7 121 516 случаев заражения, выздоровели 6 357 160 человек, умер — 191 961 пациент.