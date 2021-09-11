Попова исключила отмену масочного режима даже при хороших темпах вакцинации

Масочный режим не планируется отменять в России на фоне ситуации с коронавирусом, несмотря на довольно хорошие темпы вакцинации. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ношение масок будет оставаться обязательным, пока пандемия не сойдет на нет.

«Это может случиться только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией», — процитировало РИА «Новости» главного санитарного врача страны.

Попова признала, что все хотят вернуться к привычной жизни, которая была до ковида. И чтобы приблизить этот момент, россиянам нужно вакцинироваться. Глава Роспотребнадзора призвала найти подходы, чтобы стимулировать россиян к этому.

«Найти такие слова и такие подходы чтобы люди прививались, несмотря на всю эту агрессию и информационный мусор, который нам сегодня это мешает сделать», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что речь идет о сохранении нации и здоровье будущего поколения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что уже почти 40 миллионов россиян полностью прошли курс вакцинации от коронавируса.