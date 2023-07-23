Происшествия 23 июля 2023, 11:18 Медики рассказали о состоянии раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского Минздрав Крыма: состояние раненого фотокора РИА «Новости» Михальчевского средней тяжести РИА «Новости»

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Фотокорреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский, который получил ранения при обстреле ВСУ в Запорожской области, находится в состоянии средней тяжести. Об этом агентству сообщили в Минздраве Крыма.

Михальчевского доставили в симферопольскую больницу скорой помощи № 6. По предварительным данным, фотокор получил сквозное ранение ног.

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«Состояние доставленного в Крым фотокора Михальчевского, раненного в Запорожской области, средней тяжести, угрозы жизни нет», — заявили в крымском Минздраве.

Российские журналисты попали под обстрел ВСУ во время работы в Запорожской области. Украинская сторона использовала кассетные боеприпасы.

Находившийся в гражданском автомобиле военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев получил смертельное ранение. Он скончался по пути в полевой госпиталь.

Пострадали журналист «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. В редакции сообщили, что у корреспондента обнаружили четыре осколочных ранения, у его помощника констатировали перелом тазовых костей и застрявшие в мягких тканях осколки.