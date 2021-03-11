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    11 марта 2021, 20:51

    Попавшая в Vogue пенсионерка из Челябинска не верила, что станет моделью

    Иван Степанов, Кирилл Фролов

    Жительница Челябинска Лидия Тучкова совершенно случайно попала на страницы Vogue. Фотосессию выиграла одна из ее внучек. На съемках 83-летняя женщина стеснялась и жаловалась на возраст, на что фотограф говорила ей, что «в этом возрасте все только начинается» и можно даже стать моделью. В итоге снимки отобрали в модный журнал.

    Попавшая в Vogue пенсионерка из Челябинска не верила, что станет моделью

    «Фотосессия получилась очень нежная, весенняя», — рассказала журналистам фотограф Саша Саматова. Фотографии в электронной версии Vogue публикуются в начале недели, прошлый понедельник выпал на 8 марта, и фотосессия была посвящена празднику.

    На снимках, опубликованных журналом, Лидия Тучкова позирует с букетом тюльпанов. Также фотограф сняла ее вместе с внучками.

    Саматова испытывает гордость от того, что ее фотографии попали в Vogue. Для фотографа это стало «грандиозным событием», как и для семьи пенсионерки.

    В ноябре прошлого года Лидия Тучкова переболела ковидом. Она лежала в реанимации в той больнице, где взорвалась кислородная будка. Женщина не пострадала.