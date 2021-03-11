Попавшая в Vogue пенсионерка из Челябинска не верила, что станет моделью

Жительница Челябинска Лидия Тучкова совершенно случайно попала на страницы Vogue. Фотосессию выиграла одна из ее внучек. На съемках 83-летняя женщина стеснялась и жаловалась на возраст, на что фотограф говорила ей, что «в этом возрасте все только начинается» и можно даже стать моделью. В итоге снимки отобрали в модный журнал.

«Фотосессия получилась очень нежная, весенняя», — рассказала журналистам фотограф Саша Саматова. Фотографии в электронной версии Vogue публикуются в начале недели, прошлый понедельник выпал на 8 марта, и фотосессия была посвящена празднику.

На снимках, опубликованных журналом, Лидия Тучкова позирует с букетом тюльпанов. Также фотограф сняла ее вместе с внучками.

Саматова испытывает гордость от того, что ее фотографии попали в Vogue. Для фотографа это стало «грандиозным событием», как и для семьи пенсионерки.

В ноябре прошлого года Лидия Тучкова переболела ковидом. Она лежала в реанимации в той больнице, где взорвалась кислородная будка. Женщина не пострадала.