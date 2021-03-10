Челябинская пенсионерка попала на страницы итальянского Vogue

Фотография 83-летней жительницы Челябинска Лидии Тучковой попала на страницы итальянского гламурного журнала Vogue. О том, как снимок пенсионерки появился в издании, сайту 74.ru рассказала ее внучка Евгения Тучкова.

В журнал отправили один из снимков фотосессии, которую устроили в честь 8 Марта.

«Мы давно мечтали о такой фотосессии — четыре поколения женщин нашей семьи: бабушка, мама, мы с сестрой и моя дочка. <…> Фотограф Саша Саматова сразу показала нам несколько фотографий. Они так понравились, что мы сразу дали ей согласие на их использование. Но мы никак не ожидали, что фото нашей бабули опубликуют в таком популярном журнале», — рассказала Евгения.

Снимок челябинки отправила в Vogue фотограф Саша Саматова. Это стало ее первым опытом сотрудничества с модным глянцем.

«Во время фотосессии Лидия Константиновна плакалась, что старенькая, но я ей сразу сказала: „У вас еще все впереди, в вашем возрасте некоторые только становятся моделями“», — рассказала фотограф.

Лидия Тучкова в конце 2020 года попала в ковидную больницу с серьезным поражением легких и сумела выжить после того, как в ГКБ № 2 произошел взрыв кислородной будки.