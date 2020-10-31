Появились фото из пострадавшей от пожара челябинской больницы
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После снятия оцепления зашла на госпитальную базу. Девчонки медицинские сёстры упаковывали вещи пациентов и разбирали завалы. Эти хрупкие с виду женщины вывели и вынесли на себе 153 пациента. И сделали это оперативно, заметив небольшой дымок в здании. Кого-то просили сделать ещё несколько шагов до выхода, кого-то несли на себе. ⠀ Сейчас все в безопасности и под медицинским наблюдением. А тот резерв коек, который был, позволил всех разместить в течение полутора часов. Теперь важно максимально быстро восстановить здание и продолжить работу. Работу по спасению человеческих жизней… ⠀ #гехт #социалка #ковид #чс
«После снятия оцепления зашла на госпитальную базу», — рассказала она. На снимках можно увидеть обгоревшие стены, выбитые стекла и осыпавшуюся штукатурку, пишет Ura.ru.
Работавшие в больнице женщины вынесли на себе 153 пациентов, добавила Гехт. Сейчас все находятся в безопасности и под медицинским наблюдением, подчеркнула вице-губернатор области.
«Теперь важно максимально быстро восстановить здание и продолжить работу. Работу по спасению человеческих жизней» — написала Гехт. В комментариях под постом пользователи выразили свое сопереживание, а также поблагодарили врачей, которые помогали больным во время происшествия.
Мощный взрыв прогремел в кислородной будке поликлиники городской больницы № 2 в Челябинске. Пожарные эвакуировали более 200 человек и справились с открытым горением. Теперь в обстоятельствах будут разбираться различные ведомства.
Как передает RT, после пожара в больнице 13 пациентов были доставлены в реанимацию. Для транспортировки всех пострадавших задействовали 19 бригад скорой помощи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, пишет Nation News.