«После снятия оцепления зашла на госпитальную базу», — рассказала она. На снимках можно увидеть обгоревшие стены, выбитые стекла и осыпавшуюся штукатурку, пишет Ura.ru.

Работавшие в больнице женщины вынесли на себе 153 пациентов, добавила Гехт. Сейчас все находятся в безопасности и под медицинским наблюдением, подчеркнула вице-губернатор области.

«Теперь важно максимально быстро восстановить здание и продолжить работу. Работу по спасению человеческих жизней» — написала Гехт. В комментариях под постом пользователи выразили свое сопереживание, а также поблагодарили врачей, которые помогали больным во время происшествия.

Мощный взрыв прогремел в кислородной будке поликлиники городской больницы № 2 в Челябинске. Пожарные эвакуировали более 200 человек и справились с открытым горением. Теперь в обстоятельствах будут разбираться различные ведомства.

Как передает RT, после пожара в больнице 13 пациентов были доставлены в реанимацию. Для транспортировки всех пострадавших задействовали 19 бригад скорой помощи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, пишет Nation News.