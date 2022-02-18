Лавров назвал фейками новости о «вторжении» России на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью опроверг информацию о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Об этом сообщил RT.

Он подчеркнул, что все это фейки и пропаганда. Все «мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди» это понимают, уверен Лавров.

«Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно — пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься? Это вызывает улыбку», — заключил министр.