Лавров прокомментировал ситуацию с гарантиями безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как обстоят дела с принятие гарантий безопасности. Об этом сообщил RT.

Он отметил, что в принципиальных моментах продвижения небольшие, но будет отстаиваться комплексный подход в этом вопросе. Также Лавров подчеркнул, что власти России будут добиваться от Запада честности.

«Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — „пацан сказал — пацан сделал“. По крайней мере, „понятия“ должны соблюдаться и на международном уровне», — заключил министр.