Криминал 12 апреля 2023, 12:59 Софья Сапега согласилась на экстрадицию из Белоруссии в Россию Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию Соцсети

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Российский консул встретился с осужденной за разжигание вражды и сбор личных данных Софьей Сапегой. Она согласилась отбывать оставшийся из шести лет срок на родине, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев.

Встреча с консулом прошла 10 апреля, консул обсудил с Сапегой возможную экстрадицию. Технические вопросы, по словам представительства посольства, решат правоохранительные органы России и Белоруссии.

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«От нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания», — заявил он.

Ранее МИД России сообщил, что белорусская сторона согласовала очередную встречу сотрудника консульства с Софьей Сапегой. Девушка отбывает наказание в Гомельской женской колонии.

В мае 2022 года суд приговорил ее к шести годам за разжигание социальной вражды, незаконный сбор и распространение информации о частной жизни лиц без их согласия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал ее перевод в Россию.

Политолог Кирилл Аверьянов заявил «Известиям», что шансы Сапеги на помилование в России невелики. Он предположил, что она проведет в тюрьме весь срок.