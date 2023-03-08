Общество 08 марта 2023, 20:26 Пользователей Delivery Club и «Яндекс.Еда» предупредили о трудностях с доступом к сервисам «Яндекс» предупредил россиян о сбое в работе сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда» РИА «Новости»

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В работе сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда» случился сбой, пользователи могут столкнуться с трудностями при заказе, рассказали в пресс-службе «Яндекса». Там отметили, что специалисты уже работаю над устранением неполадок, сообщило РИА «Новости».

«У ряда пользователей могут возникнуть временные трудности с доступом к сервису. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — уточнили в компании.

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В конце февраля сбой случился в работе сервиса «Яндекс Музыка», сообщили «Известия». До этого некорректно работала платформа «Дзен». По данным издания, пользователи жаловались, что не смогли открыть ни один раздел. Представители компании подтвердили факт и добавили, что специалисты работают над восстановлением работы.

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В сентябре прошлого года «Яндекс» стал владельцем сервиса Delivery Club. До этого компания по доставке еды принадлежала корпорации VK. В феврале стало известно, что «Яндекс» выкупит 29% доли Uber в совместном предприятии. По предварительной информации, сумма сделки составит 925 миллионов долларов.