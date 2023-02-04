Деньги 04 февраля 2023, 22:56 Названа сумма покупки «Яндексом» доли Uber в совместном предприятии Forbes сообщил о покупке «Яндексом» 29% доли Uber в совместном предприятии РИА «Новости»

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Компания «Яндекс» станет единственным владельцем совместного с Uber предприятия MLU B. V после выкупа 29% доли, которая осталась в распоряжении американской фирмы. О том, что стороны договорились о сделке со ссылкой на источники сообщил Forbes, а РБК узнал, что сумма выкупа составит 925 миллионов долларов.

«Яндекс» и Uber создали совместное предприятие в 2018 году, объединив такси и сервис по доставке еды из ресторанов под единым названием MLU B.V. После туда включили подразделение, отвечающее за беспилотные автомобили, сервис «Лавка», каршеринг «Яндекс.Драйв».

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Изначально российской компании принадлежала доля 59,3%, Uber владел 36,9%, а остальное зарезервировали для сотрудников. В 2022 году «Яндекс» увеличил свою долю до 71%, включая акции для опциона.

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Часть долей «Яндекс» в совместном предприятии выкупил у Uber в 2021 году за один миллиард долларов. Стороны договорились, что оставшиеся акции российская компания может приобрести за 1,8 — 2 миллиарда до сентября 2023 года.

Но из-за изменения политической обстановки Uber решил ускорить свой выход и выступил за новые переговоры с «Яндексом», согласившись на нарушение правил ради новой стоимости доли.

В ближайшее время «Яндекс» передаст документы для рассмотрения условий сделки в правительственную комиссию.