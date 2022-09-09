Delivery Club перешел в собственность «Яндекса» | 360°

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Delivery Club перешел в собственность «Яндекса»

«Яндекс» стал владельцем Delivery Club

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Сервис по доставке еды Delivery Club перешел в собственность «Яндекса». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей IT-компании и данные реестра ЕГРЮЛ.

«Мы занимаемся подготовкой документов и технической части для полного закрытия всех частей этой сделки. На это понадобится некоторое время», — сообщили сотрудники пресс-службы «Яндекса».

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Они пообещали поделиться подробностями после полного завершения сделки.

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Согласно данным из ЕГРЮЛ, «Яндексу» принадлежат 99,95% сервиса. Сделку открыли 8 сентября. Остальные 0,05% получила «дочка» IT-компании — ООО «ГИС Технологии».

Ранее Delivery Club принадлежал корпорации VK. По словам руководителя «Яндекс Еды» — другого сервиса по доставке еды — Романа Маресова, оба проекта продолжат сотрудничество с прежними магазинами и ресторанами. Он отметил, что это позволит расширить выбор продуктов, ускорить доставку и обеспечить курьеров хорошими условиями работы.

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