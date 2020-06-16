Польза абсолютная: айран оказался идеальным средством от похмелья

Избавиться от похмелья поможет айран. Этот кисломолочный напиток обладает полезными для пищеварения свойствами и способен облегчить состояние тех, кто накануне переборщил с алкоголем.

Фитотерапевт и кандидат биологических наук Михаил Лущик в интервью радио Sputnik напомнил, что история айрана насчитывает около полутора тысяч лет. Напиток был известен еще кочевым народам, и с тех пор не потерял в популярности.

В составе айрана, как и во всех кислых продуктах, содержится избыток водорода, который «является восстановителем и играет положительную роль в клетках».

«Вполне однозначно, что айран в какой-то степени помогает при похмелье», — заметил Лущик. Напиток, подчеркнул он, дает только облегчение. Нельзя напиться и помочь себе айраном в любой ситуации.

Ученый пояснил, что айран способен повысить кислотность желудочного сока. Поэтому дополнительно переваривается все, что не переварилось. Белки напитка — легко усваиваемый питательный субстрат.

«В этом плане польза абсолютная», — добавил Михаил Лущик.

В айране содержится много витаминов и микроэлементов, он оказывает благотворное влияние на множество процессов в человеческом организме. Напиток хорошо подходит для так называемых разгрузочных дней и для того, чтобы очистить организм.