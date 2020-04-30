    30 апреля 2020, 13:05

    Врачи назвали «антипохмельный» напиток

    Анастасия Кременчугская

    Зарубежные врачи провели исследование и выяснили, что надо пить, чтобы прошло похмелье. По их словам, необходим напиток, который восстановит работу кишечника при похмельном синдроме. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
    Врачи назвали «антипохмельный» напиток

    Из-за употребления большого количества алкоголя, утром человек находится в состоянии, когда у него расстроен кишечник. Обязательно надо поесть, но, если у вас нет такой возможности, а почувствовать себя лучше все же хочется, есть способ «завести» организм. Специалисты советуют выпить имбирный чай. Его также рекомендуют пить при укачивании и тошноте.

    Людям, страдающим от стрессов при похмелье, можно употреблять ромашковый чай. Также ученые напомнили, что в таком стрессовом состоянии организм требует много жидкости. Не стоит забывать пить простую чистую воду. Ее можно и нужно употреблять в больших количествах. Так как необходимо восстановить водный баланс организма. Ибо спиртные напитки задерживают воду в организме и замедляют обмен веществ.

    Самая полезная пища после вечеринки — фрукты, яйца, черника и фасоль. Там содержится большое количество витамина С и витаминов группы В. Хлеб, бекон и сухие завтраки, наоборот, употреблять не рекомендуется.