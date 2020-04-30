Врачи назвали «антипохмельный» напиток

Из-за употребления большого количества алкоголя, утром человек находится в состоянии, когда у него расстроен кишечник. Обязательно надо поесть, но, если у вас нет такой возможности, а почувствовать себя лучше все же хочется, есть способ «завести» организм. Специалисты советуют выпить имбирный чай. Его также рекомендуют пить при укачивании и тошноте.

Людям, страдающим от стрессов при похмелье, можно употреблять ромашковый чай. Также ученые напомнили, что в таком стрессовом состоянии организм требует много жидкости. Не стоит забывать пить простую чистую воду. Ее можно и нужно употреблять в больших количествах. Так как необходимо восстановить водный баланс организма. Ибо спиртные напитки задерживают воду в организме и замедляют обмен веществ.

Самая полезная пища после вечеринки — фрукты, яйца, черника и фасоль. Там содержится большое количество витамина С и витаминов группы В. Хлеб, бекон и сухие завтраки, наоборот, употреблять не рекомендуется.