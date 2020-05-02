Ученые нашли природное средство от похмелья

Комбинация растительных экстрактов плодов, листьев и корней может облегчить симптомы похмелья. К такому выводу пришли немецкие ученые из университета имени Иоганна Гутенберга.

В эксперименте приняли участие 214 человек в возрасте от 18 до 65 лет, сказано в обзоре исследования, который был опубликован в журнале MedicalXpress. Участник эксперимента были разделены на три группы. За 45 минут до начала употребления алкогольных напитков и сразу после испытуемым предложили выпить специальный раствор.

У первый группы в состав напитка входили экстракты корня имбиря, кактуса опунции, барбадосской вишни, гинкго билоба, ивы, магний, бикарбонат натрия, калий, цинк, тиамин, рибофлавин и фолиевая кислота, а также стевиолгликозиды и инулин. Второй группе дали только микроэлементы, без растительных экстрактов, третья часть испытуемых получила плацебо.

Спиртное участники эксперимента пили на протяжении четырех часов. До и после эксперимента у них брали анализы крови и мочи. Через 12 часов после окончания испытания забор анализов повторили.

У группы, которая получила напиток с растительными экстрактами, сохранились наилучшие показатели здоровья, следует из отчета исследования. Эти испытуемые на 34% меньше страдали от головной боли, в сравнении с группой принявшей плацебо. Также они на 42% меньше жаловались на тошноту, и на 41% были менее беспокойными. Те, кто принимал только витамины, улучшений не заметили.

Достичь положительного эффекта помогли содержащиеся в растениях полифенолы и флавоноиды, полагают авторы исследования. При этом как именно они влияют на организм, ученым еще предстоит выяснить.

Ранее зарубежные врачи уже проводили подобное исследование и выяснили, что чтобы «завести» организм и восстановить работу кишечника при похмельном синдроме поможет имбирный чай. Его также рекомендуют пить при укачивании и тошноте.