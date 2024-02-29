Эксклюзив 29 февраля 2024, 18:26 «Получится все». Политолог — о представленных Путиным мерах для развития экономики Политолог Колташов: новые меры развития экономики помогут РФ опередить Европу

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Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил набор мер для развития российской экономики на фоне сходящих с дистанции экономических систем стран Европы. На это в стриме «360» с ведущей Екатериной Малашенко указал политолог и экономист Василий Колташов.

«У нас получится все, и не только потому, что Германия и другие европейские экономики „самоубиваются“, сходят с дистанции, но и потому, что Владимир Путин представил набор мер для развития российской экономики», — сказал он.

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В ходе послания глава государства отметил, что экономика России в 2023 году продемонстрировала темпы роста выше мировых и опередила страны «Большой семерки». В ближайшей перспективе Россия войдет в число четверки самых крупных экономик мира, отметил Путин.

Президент призвал сформировать равный контур безопасности Евразии, а также заявил о готовности вести предметный диалог со всеми заинтересованными сторонами.