Провизор объяснил, почему лекарства от коронавируса «Авифавира» не будет в аптеках

Противовирусные лекарства — это очень серьезные препараты. Обычно их в аптеках не продают. «Авифавир», который одобрили для лечения коронавируса в России, не будет исключением, так как он влияет на иммунную систему.

«Все эти препараты очень серьезные. Все препараты модификации интерферонов, которые стимулируют серьезно иммунную систему, никогда в аптеки не поступали. Это только по назначению врача. Ими лечат, как правило, тяжелые патологии людей, которые имеют право на бесплатное получение этих лекарственных средств. Они поступают в пункты выдачи», — рассказала «360» провизор Ирина Булыгина.

Собеседница подчеркнула, что у «Авифавира» клинические испытания еще впереди. Решение о его применении приняли на основе работ, которые уже о нем написали за рубежом, ведь это лекарство не новое. Его создали на основе японского препарата. Это называется применение по литобзорам, что является редкой практикой в России.

«Я считаю, что все дженерики, которые поступают на наш рынок, должны проходить клинические испытания и доказывать свою терапевтическую эффективность, а не биоэквивалентность», — добавила Булыгина.

Ранее Минздрав РФ одобрил препарат для лечения коронавируса, который создали на основе японского «Фавипиравира». Его разработали для лечения гриппа. Ожидается, что «Авифавир» поступит в российские больницы уже 11 июня.