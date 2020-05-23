Блогерша собрала вечеринку во время коронавируса. Но сама присоединилась онлайн

В Красноярске действует режим самоизоляции, все заведения общепита не работают. Однако в одном из ресторанов состоялась закрытая вечеринка. На нее пришли представители сети, которых собрала Добромира Хало. В это время она сама находилась в Новосибирске, но вышла на связь с гостями через интернет.

«Ну а сейчас приготовьтесь смотреть, как мои люди отдыхают. Устроила небольшой корпоративчик, когда нельзя», — написала Хало в Stories в Instagram.

После чего блогер провела трансляцию. На записи видно, как проходило само мероприятие. Блогер рассказала, что это первая ее вечеринка без нее.

А в начале мая четыре модели устроили вечеринку с шашлыками в честь Дня Победы. Встреча тоже прошла во время режима самоизоляции. Девушки забрались на крышу многоэтажки на юго-востоке Москвы, где якобы записывали рекламу нижнего белья.