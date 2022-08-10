Полиция пришла с обыском к экс-сотруднице Первого канала Овсянниковой

Силовики пришли с обыском к бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о фейках о ВС России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Овсянниковой Дмитрия Захватова.

«Дело возбуждено по статье 207.3 УК РФ в ГСУ СК России», — рассказал защитник.

Информацию об уголовном деле и обысках агентству подтвердил источник в правоохранительных органах.

В марте Овсянникова, на тот момент редактор программы «Время», внезапно появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. С Первого канала ее уволили, Останкинский суд Москвы оштрафовал журналистку на 30 тысяч рублей по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления. Кроме того, ее несколько раз штрафовали по статье КоАП РФ о дискредитации российской армии.

После случившегося Марину Овсянникову временно приняли на работу в немецкое издание Die Welt. Журналистка проработала там три месяца, затем вернулась в Россию. В июле правоохранители задержали ее, но затем отпустили из ОВД.