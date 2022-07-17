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    17 июля 2022, 22:22

    Адвокат подтвердил задержание бывшей сотрудницы Первого канала Овсянниковой

    Адвокат Захватов подтвердил задержание бывшей сотрудницы Первого канала Овсянниковой

    Нина Петлинова

    Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержали правоохранители, подтвердил ее адвокат Дмитрий Захватов. Об этом он сообщил РИА «Новости».

    «Ее задержали у себя дома, пока не знаем, куда отвезли», — отметил он.

    Ранее Овсянникова сообщила о задержании в своих соцсетях. До этого она писала, что вернулась в Россию после трех месяцев стажировки в издании Die Welt.