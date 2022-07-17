Адвокат подтвердил задержание бывшей сотрудницы Первого канала Овсянниковой
Адвокат Захватов подтвердил задержание бывшей сотрудницы Первого канала Овсянниковой
Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержали правоохранители, подтвердил ее адвокат Дмитрий Захватов. Об этом он сообщил РИА «Новости».
«Ее задержали у себя дома, пока не знаем, куда отвезли», — отметил он.
Ранее Овсянникова сообщила о задержании в своих соцсетях. До этого она писала, что вернулась в Россию после трех месяцев стажировки в издании Die Welt.