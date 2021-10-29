В Кремле объяснили, кто должен разбираться в истории с депутатом Рашкиным и тушей лося

Разбираться в истории с депутатом Валерием Рашкиным, в багажнике машины которого нашли тушу лося, должны правоохранители и природоохранные ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения в СМИ — это первое. Собственно, наши правоохранители и главные природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил, что случившееся — это прерогатива комитета этики Госдумы и самого парламентария, а не Кремля.

Накануне силовики остановили ехавшего на машине по саратовскому лесу Рашкина. В багажнике он вез разделанную тушу лося. Правоохранители завели уголовное дело о незаконной охоте. Сам депутат объяснил, что эту тушу он нашел во время прогулки по лесу и предложил друзьям отвезти ее в полицию, но по пути его остановили сотрудники ФСБ, МВД и природоохранных структур.

Рашкину предложили пройти медосвидетельствование на алкоголь, но он отказался от процедуры.