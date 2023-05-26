Общество 26 мая 2023, 12:59 Полиция начнет досматривать автомобили москвичей на наличие беспилотников Mash: сотрудники ГИБДД столицы начнут проверять автомобили на наличие беспилотников Unsplash

Читать 360tv в

Сотрудники московского управления ГИБДД получили указание проверять автомобили на наличие беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Если в ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружат беспилотник, то водителю придется объяснить его происхождение и цель использования. Кроме того, сотрудников обязали оценивать дроны на наличие модификаций и возможностей для подвеса дополнительного оборудования.

Реклама

Водителям разрешат продолжить путь, если инспекторы не выявят потенциальной опасности летательного аппарата. В противном случае владельца дрона задержат и отправят в ближайший отдел полиции для разбирательства.

Запрет на использование беспилотников ввели в Москве 3 мая. Исключение оставили лишь для государственных служб, которым выдают соответствующее разрешение на полет.

Ранее полицейские задержали в столичном метро мужчину, перевозившего игрушечный дрон для сына.