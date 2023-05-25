Происшествия 25 мая 2023, 04:51 Мужчину с игрушечным коптером в портфеле задержали в московском метро Полиция задержала в московском метро перевозившего игрушечный дрон для сына мужчину РИА «Новости»

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Мужчину, перевозившего игрушечный коптер в портфеле, задержали в московском метро. Как выяснилось, это был подарок для его малолетнего сына, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Задержание произошло на станции «Кленовый бульвар» большой кольцевой линии. Мужчина поставил портфель на ленту для просмотра содержимого, сотрудники увидели внутри сумки беспилотник камуфляжной расцветки с пультом.

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По словам 39-летнего мужчины, он гулял с сыном с парке Коломенское. Они вместе тестировали коптер, купленный в детском магазине. Москвича задержали прибывшие на место сотрудники полиции. Они проведут проверку.

Ранее сообщалось, что под Люберцами женщина нашла у себя в огороде рухнувший беспилотник. Аппарат неизвестного происхождения она обнаружила, когда пошла косить траву.