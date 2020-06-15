Полиция допросила женщину, избившую внучку в лифте

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение женщины, которая избила свою внучку в лифте. Об этом «360» сообщила пресс-служба МВД Красноярск.

Как отметили в ведомстве, юридически, женщину не задержали, но сейчас с ней проводятся беседы.

«В настоящее время с ней работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о постановке семьи на учет», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в соцсети попало видео из лифта жилого дома в Красноярске. На ролике женщина сильно бьет маленькую девочку, которая от удара врезается в стенки лифта.

Инцидентом заинтересовались сотрудники полиции. Они выяснили, что женщина приходится 53-летней бабушкой девочки. В МВД возбудили уголовное дело о побоях.