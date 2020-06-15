«Либо бабушка, либо няня». Директор УК рассказал о женщине, избившей ребенка в лифте в Красноярске

В Красноярске женщина, которая избила в лифте многоквартирного дома малолетнего ребенка, вряд ли приходится ей мамой. Скорее всего, это ее бабушка либо няня. Об этом заявил глава управляющей компании дома, где все и произошло.

«Весь город уже об этом говорит. Все возмущаются, как можно так с ребенком обращаться. Это сделала либо бабушка, либо няня», — рассказал «360» представитель УК.

«Целый день и полиция ходит, и инспекция по делам несовершеннолетних. Серьезные люди занимаются», — отметил он.

Видео избиения появилось в чате дома, а позже распространилось и по соцсетям и пабликам. На кадрах женщина заходит в лифт с девочкой и начинает ее лупить с такой силой, что ребенок падает на пол. Потом она как ни в чем не бывало выходит из-подъезда, садится в такси и уезжает.

В МВД сообщили, что они — не из этого дома, а приезжали, скорее всего, к кому-то в гости. Подробности выясняются.

По сообщениям Telegram-канала Baza, женщину уже нашли, но она заявила, что общаться она будет только после того, как ей придет повестка.