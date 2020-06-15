Женщина, избившая девочку в лифте Красноярска, оказалась ее бабушкой
Как сообщили в красноярском управлении Следственного комитета, ребенка избила бабушка девочки, ей 53 года. Сейчас следователи устанавливают ее местонахождение, опрашивают свидетелей и очевидцев.
Разбирательства начались после того, как в соцсети попало видео из лифта жилого дома в Красноярске, на котором неизвестная женщина избивает ребенка с такой силой, что девочка в какой-то момент даже упала.
Следователи возбудили уголовное дело о побоях. В МВД сразу же сообщили, что девочка и женщина не живут в доме, где было снято видео, а, скорее всего, приезжали к кому-то в гости.
Как видно на кадрах, попавших к «360», это не первая поездка в гости в этот дом для бабушки и внучки. Раньше они уже приходили туда, но с ними была другая женщина и еще один ребенок. Тогда поездка в лифте закончилась мирно.