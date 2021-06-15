Полицейские в Уфе нашли самокатчиков, сбивших пенсионера

В Уфе сотрудники полиции установили личности двух электросамокатчиков, предположительно, сбивших пожилого мужчину и скрывшихся с места. Об этом со ссылкой на пресс-службу башкирского МВД сообщил «Интерфакс».

Самокатчики сбили 84-летнего мужчину в Уфе в минувшую субботу. Это произошло около 18:30 неподалеку от торгового центра «Мир». Пенсионер от удара упал на землю. Молодые люди, совершившие наезд, подняли его и посадили на скамейку, а после этого поспешили скрыться с места. Приехавшие врачи скорой диагностировали у пострадавшего мужчины травмы бедра.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности подозреваемых по записям с камер наблюдения. Их доставили в отделение полиции. Нарушителями оказались 21-летний и 23-летний уроженцы Дюртюлинского района.

Проверка по данному факту продолжается.

Пострадавшего пенсионера госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. В СК по Башкирии попросили прокуратуру передать им материалы дела.

Глава Кисловодска Александр Курбатов 12 июня был госпитализирован после падения с электросамоката. Его ввели в искусственную кому и решили перевести на лечение в Москву.