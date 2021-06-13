Упавшего с электросамоката главу Кисловодска переведут на лечение в Москву

Главу Кисловодска Александра Курбатова госпитализировали после падения с электросамоката. Врачи решили перевести его на лечение в московский госпиталь Бурденко. Об этом сообщила городская администрация.

«В эти минуты главу нашего города транспортируют в Москву. Состояние остается тяжелым, врачи ввели его в искусственную кому», — написала пресс-служба в Instagram.

Медикам Кисловодской городской больницы удалось стабилизировать состояние пациента. Но они рекомендовали перевезти Курбатова на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко.

В администрации добавили, что семья главы города выразила огромную благодарность кисловодчанам за поддержку.

Ранее о введении Курбатова в искусственную кому сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он отметил, что мэр находится под постоянным наблюдением врачей. Накануне Курбатову провели операцию.

В больницу глава Кисловодска попал 12 июня после падения с электросамоката. Он не справился с управлением, упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму.