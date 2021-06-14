Электросамокатчик в Уфе сбил пенсионера

В Уфе неизвестный на электросамокате сбил 84-летнего мужчину. Пенсионера госпитализировали, следственные органы в Башкирии собираются провести проверку, сообщили на сайте регионального СК.

Пожилого мужчину сбили вечером в субботу, 12 июня. По сообщениям в соцсетях, это произошло около 18:30 возле остановки «Фирма „Мир“». Пенсионер получил различные травмы, его госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. У него диагностировали перелом бедренной кости.

Личность самокатчика, совершившего наезд, пока не установлена. Ранее сайт Ufа1.ru обнародовал видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое человек проезжают на самокатах, после чего один из них сбивает пенсионера. После столкновения они подняли пострадавшего мужчину, посадили на скамейку, а затем скрылись.

В следственном отделе по Советскому району Уфы попросили прокуратуру о передаче материалов дела для проведения проверки по факту случившегося.

Ранее глава Кисловодска Александр Курбатов попал в больницу после падения с электросамоката. Власти Ставрополья сообщали, что он в тяжелом состоянии.