Литвинова объяснила, зачем приезжала к Ефремову домой

Журналисты застали Ренату Литвинову покидающей подъезд Ефремова, пока тот был на допросе. Тогда она не стала объяснять, зачем приехала. На следующий день Литвинова рассказала, что привезла свою крестницу Анну Марию — дочку актера — к отцу.

«Я не видела Мишу в этот день, я привезла свою крестницу и его дочку Анну-Марию повидаться к папе. Я поддержала Соню — его жену. И буду, конечно, принимать участие и помогать Анне-Марии дальше. А она повидалась с папой, когда он вернулся с допроса, поддержала его. Он ее отец, она его любит», — пояснила свой визит в дом Ефремова актриса и режиссер Рената Литвинова во время беседы с «Московским комсомольцем».

Собеседница заявила, что будет помогать своей крестнице по мере возможностей. Литвинова рассказала, что Анна-Мария сразу после случившегося начала искать контакты погибшего Сергея Захарова, чтобы принести соболезнования. Актриса не представляет, как без поддержки отца будут жить пятеро его детей. Он помогал им всем и был кормильцем.

Пьяный Михаил Ефремов за рулем внедорожника вечером 8 июня на большой скорости врезался в фургон. ДТП произошло на Смоленской площади в Москве. Водитель грузовика Сергей Захаров, который работал курьером, умер от полученных травм. Против Ефремова возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест на два месяца. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

11 июня Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское под Рязанью.