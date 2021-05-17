Юрист объяснил, почему страховые не хотят платить по ОСАГО

Верховный суд обязал страховщиков выплачивать водителям неустойку, если они вовремя не получили деньги. При этом страховые компании всячески пытаются этого избежать, заявил юрист Сергей Беляков.

По словам юриста, страховщики пытаются любым способом отказать водителю в выплате, а потом не платят неустойку. Беляков пояснил, что далеко не все россияне готовы обращаться в Верховный суд, чем и пользуются страховые компании.

«Срок исковой давности для направления жалобы в страховую компанию на отказ в выплате по ОСАГО — три года. У водителей есть время подготовиться, только заниматься этим не у всех есть время», — процитировала эксперта газета «Известия».

Беляков добавил, что размер пени строго определен законом — это 1% за день просрочки выплаты. При этом сумма неустойки не может быть больше размера максимальной страховой премии, то есть 400 тысяч рублей.

«Если говорить про оформленный от руки Европротокол — это 100 тысяч рублей. В дальнейшем суд может взыскивать пени в этих пределах. Грубо говоря, даже если ремонт составит 10 тысяч рублей, неустойка все равно может достигать 400 тысяч рублей», — пояснил юрист.

Он подчеркнул, что суд может уменьшить размер пени, в отличие от финансового уполномоченного.