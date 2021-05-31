Отказ от учета износа повысит цены и выплаты в ОСАГО

Минфин и Центробанк готовят продолжение реформы ОСАГО — увеличение лимита выплат по жизни и здоровью пострадавших на дорогах в четыре раза, до двух миллионов рублей, а также отказ от коэффициентов мощности и региона и от учета износа авто при оплате ущерба деньгами.

Однако последняя новация потребует увеличения тарифов минимум на 30% сообщил «Коммерсант». Дело в том, что половина автомобилей в стране старше десяти лет. Сейчас это дает компаниям право снижать выплаты при учете износа на 30–50%.

Банк России признает грядущий рост тарифов. Регулятор уже осенью планирует начать обсуждение реформы в Думе.

Верховный суд обязал страховщиков выплачивать водителям неустойку, если они вовремя не получили деньги. При этом страховые компании всячески пытаются этого избежать, заявил юрист Сергей Беляков. Он пояснил, что далеко не все россияне готовы обращаться в Верховный суд, чем и пользуются страховые компании.