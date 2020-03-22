Полеты за границу оказались в стоп-листе. Но путешествиям в другие страны есть альтернатива

С завтрашнего дня россияне не смогут путешествовать по всему миру. Авиарейсы останутся только в столицы. Эта новость может оказаться особенно неприятной для тех, кто уже паковал чемоданы на жаркие курорты. Расстраиваться не стоит, так как всегда есть альтернатива.

«Что такое путешествия — это способ исследования мира, способ смены реальности, картинки. Картинка меняется только за границей, что ли? Можно срулить в другие места. То, что откладывали внутри страны, посмотреть наконец-то», — отметил в разговоре с «360» путешественник, автор проекта и блога «Вокруг света за 100 дней и 100 рублей» Дмитрий Иуанов.

В качестве вариантов для поездок он назвал Карелию и Алтай. «Тем, кто сидит на карантине, путешествовать по своей квартире», — смеясь посоветовал Иуанов.

Сейчас закрытие границ позволяет посетить те места в стране, которые раньше никогда не видел. В России интересных точек достаточно. Когда авиасообщение возобновят, то появится возможность сделать что-то легкое и внезапно сорваться в другую страну.

«Видимо, наконец-то пора уже селиться в село Константиново, на родину Есенина, и там снять домик, чтобы с друзьями пописать стихи, как в былые времена молодости. Видимо, наконец-то нужно не планировать задолго, а доверять своей интуиции и спонтанности», — подчеркнул путешественник.

Несмотря на то, что у самого Иуанова сорвались планы на съемки, он уверен, что принятые меры оправданны. Можно было даже и пожестче принять.

«Естественно, это неприятно, но так как мы живем в социуме, то я понимаю, что это необходимо. Если бы я был связан как-то с Министерством здравоохранения, мне кажется, от меня более жесткие меры были бы. Мне кажется, вообще все нужно закрывать на карантин», — заключил он.

«Радуйтесь жизни»

Но закрытие границ далеко не всем пришлось по душе. Путешественнику и писателю Антону Кротову пришлось прервать поездку в Африку и срочно вернуться в Россию.

«Я думаю, что от паники больше вреда, чем от самого вируса. "Коронапаника", охватившая все мировые правительства, приносит больше убытков и вреда, чем сам этот вирус», — пояснил он.

Тем, кто не уехал за границу, путешественник посоветовал просто ждать открытия границ и наслаждаться свободным временем.

«Занимайтесь своим любимым делом, общайтесь с родными и близкими, зарядку делайте, гуляйте по окрестностям, изучайте места Российской Федерации, пока у нас транспорт не прикрыли. Радуйтесь жизни», — порекомендовал Кротов.

С 23 марта самолеты из России перестанут летать в другие страны. Исключения составят только чартерные рейсы, которые будут возвращать россиян, и рейсы из Москвы в мировые столицы.