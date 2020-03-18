Россиянам рассказали, есть ли еще места для отдыха на местных курортах
«Свободных мест на курортах России пока достаточно много, их еще продавать и продавать», — приводит РИА «Новости» заявление гендиректора национального туроператора «Алеан» Ильи Уманского.
В прошлом году гостиницы были полностью заполнены отдыхающими. Специалист уверен, что и в этом году загрузка отелей будет такая же полноценная. Более того, туроператоры ожидают большего бронирования номеров в межсезонье.
«Я думаю, что если мы благополучно переживем проблему с коронавирусом, то отели на курортах страны будут заполнены так же качественно, как и в прошлом году, а может быть, даже лучше за счет того, что россияне в отсутствие других вариантов выберут отдых в межсезонье», — пояснил Уманский.
Он добавил, что речь идет обо всех российских курортных территориях, а не только о Крыме и Краснодарском крае.
Ранее специалисты проанализировали спрос на туристическом рынке и выяснили, куда чаще всего ездят отдыхать россияне. Больше всего популярностью пользуются Кисловодск, Алтай, Пятигорск, Сочи и Крым.