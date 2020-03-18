Россиянам рассказали, есть ли еще места для отдыха на местных курортах

Пандемия привела к тому, что многие страны закрывают границы и отменяют рейсы. Ездить отдыхать туда стало опасно, поэтому стоит бронировать отели на российских курортах. Пока места в гостиницах есть, но ближе к лету загрузка достигнет 100%. Лучше позаботиться о путешествии заранее.

«Свободных мест на курортах России пока достаточно много, их еще продавать и продавать», — приводит РИА «Новости» заявление гендиректора национального туроператора «Алеан» Ильи Уманского.

В прошлом году гостиницы были полностью заполнены отдыхающими. Специалист уверен, что и в этом году загрузка отелей будет такая же полноценная. Более того, туроператоры ожидают большего бронирования номеров в межсезонье.

«Я думаю, что если мы благополучно переживем проблему с коронавирусом, то отели на курортах страны будут заполнены так же качественно, как и в прошлом году, а может быть, даже лучше за счет того, что россияне в отсутствие других вариантов выберут отдых в межсезонье», — пояснил Уманский.

Он добавил, что речь идет обо всех российских курортных территориях, а не только о Крыме и Краснодарском крае.

Ранее специалисты проанализировали спрос на туристическом рынке и выяснили, куда чаще всего ездят отдыхать россияне. Больше всего популярностью пользуются Кисловодск, Алтай, Пятигорск, Сочи и Крым.