Показывавший порно туалет в нижегородском парке отключили от сети

Туалетный модуль, где транслировалось порнографическое видео, установлен в парке имени Пушкина, но еще не введен в эксплуатацию. Об этом заявили «360» представители администрации Советского района Нижнего Новгорода.

«После публикации видеоролика в соцсетях на место выехали специалисты администрации, и в тот момент на экране была стандартная заставка. Для предотвращения возможных эксцессов туалет отключили от сети», — уточнили сотрудники.

Теперь администрация Советского района планирует обратиться в правоохранительные органы для поиска злоумышленников, которые распространили эту и информацию.

Кадры транслирующего порно биотуалета в Нижнем Новгороде появились в Telegram-канале Hue. Видео снимали два приятеля, которые бурно комментировали происходящее, не церемонясь в выражениях.

Ранее случаи публичной трансляции порно несколько раз происходили во время школьных уроков, которые во время пандемии организовывались в программе Zoom.