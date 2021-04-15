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    15 апреля 2021, 17:32

    Показывавший порно туалет в нижегородском парке отключили от сети

    Дарья Новая, Ольга Назаркина

    Туалетный модуль, где транслировалось порнографическое видео, установлен в парке имени Пушкина, но еще не введен в эксплуатацию. Об этом заявили «360» представители администрации Советского района Нижнего Новгорода.

    «После публикации видеоролика в соцсетях на место выехали специалисты администрации, и в тот момент на экране была стандартная заставка. Для предотвращения возможных эксцессов туалет отключили от сети», — уточнили сотрудники.

    Теперь администрация Советского района планирует обратиться в правоохранительные органы для поиска злоумышленников, которые распространили эту и информацию.

    Кадры транслирующего порно биотуалета в Нижнем Новгороде появились в Telegram-канале Hue. Видео снимали два приятеля, которые бурно комментировали происходящее, не церемонясь в выражениях.

    Ранее случаи публичной трансляции порно несколько раз происходили во время школьных уроков, которые во время пандемии организовывались в программе Zoom.