Туалет в нижегородском парке начал показывать порно. Видео

Жители Нижнего Новгорода во время прогулки по одному из парков в центре города заметили, что на экране одного из биотуалетов показывают порно. Очевидцы засняли увиденное.

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале Hue, «нововведение» обнаружили два приятеля. Они настолько удивились, что прокомментировать происходящее без мата у них не получилось.

«360» направил запрос администрации города и района, в котором находится парк. На момент публикации ответ не поступил.

В прошлом году, когда из-за пандемии коронавируса многих россиян отправили работать и учиться дистанционно, стала популярна программа для видеоконференций Zoom. Хакеры несколько раз взламывали сессии и включали порно. В апреле 2020 года, во время дистанционного урока химии, конфуз произошел с московскими девятиклассниками. Злоумышленник взломал аккаунт одного из них и запустил фильм для взрослых. Отчим мальчика обратился в полицию.

За неделю то этого случая хакеры показали порно калужским пятиклассникам во время урока по основам православной культуры.