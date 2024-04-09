Общество 09 апреля 2024, 02:45 Показ фильма с Иваном Ургантом потребовали запретить Глава ФПБК Бородин призвал запретить фильм «Во сне ты горько плакал» с Ургантом Freepik

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры России с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал», где в главной роли снялся телеведущий Иван Ургант. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы считаем, что актер Иван Ургант, режиссер Николай Солодовников и продюсер фильма Александо Сокуров — русофобы, известны антироссийской позицией, а Солодовников вообще является мужем иноагента Катерины Гордеевой*», — написал он.

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Кинолента должна выйти на экраны в этом году, причем закрытый показ уже состоялся в прошлом году. В основе сюжета картины — рассказ советского писателя Юрия Казакова.

Бородин требует не выдавать прокатное удостоверение фильму, полагая, что нужно помешать Урганту зарабатывать на российских зрителях.

После начала специальной военной операции телеведущий публично осудил ее на своей странице в соцсети, а потом удалил публикацию.

Солодовников также не поддержал действия российских властей, но при этом продолжил снимать фильмы в России. Фонд режиссера Александра Сокурова отметился тем, что еще в 2021 году призывал к разделу страны на несколько государств.

*Признана в России иностранным агентом.