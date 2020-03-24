«Пойду в частную медицину»: главврач калужской больницы не испугался увольнения после путешествия во время пандемии

Главврач областной больницы в Калужской области Владимир Кондюков не боится увольнения из-за поездки в Таиланд во время пандемии коронавируса. На угрозы врио губернатора Владислава Шапши он ответил, что без проблем найдет новую работу.

Кондюков в беседе с сайтом радиостанции «Говорит Москва» заметил, что отправился в заслуженный отпуск до каких-либо запретов. И путевку покупал за свой счет.

«Если бы я предвидел развитие событий, то я бы сдал путевку либо отменил», — сказал главврач, добавив, что после возвращения его ждет карантин.

На 14 дней медик уйдет на самоизоляцию. Как сложится ситуация дальше — решать работодателю. Кондюков готов написать заявление на увольнение.

«Пойду в частную медицину», — заявил он, уверив, что устроиться сможет без каких-либо сложностей.

Главврач признал: «прогреметь на всех каналах» было неприятно. Он отметил, что освещать ситуацию можно было бы спокойнее. Больница, в которой работает Кондюков, никакого отношения к коронавирусу не имеет.

Я ничего не нарушил. Эта больница не имеет отношения к коронавирусу Владимир Кондюков главврач больницы в Калужской области.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша с осуждением отнесся к ситуации с Кондюковым и предложил подобрать ему работу, которая «предусматривает меньший уровень ответственности».

О том, что главврач уехал в отпуск, региональные власти узнали на заседании правительства, где шла речь об эпидемиологической ситуации в области.

Сейчас в России 438 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.