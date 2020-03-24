Российские инженеры готовы создать беспилотники для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом в России могут применять беспилотники. Инженеры обещают создать подходящие модели за пару месяцев.

«По сути это обычный беспилотный автомобиль, оснащенный системой распыления. Машине предстоит двигаться по улице без людей и транспорта, равномерно обрабатывая антисептическим средством улицы», — рассказал РИА «Новости» официальный представитель «Автонет» Ярослав Федосеев.

По словам Федосеева, подобная технология используется для дезинфекции в провинции Хубэй — наиболее пострадавшей от коронавируса китайской области.

Руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine» Борис Иванов отметил, что если проводить дезинфекцию будут на перекрытых участках города, где не будет других участников движения, то процесс подготовки прост и не займет много времени. Нужно лишь составить цифровую модель местности. За беспилотником могут удаленно следить операторы, которые смогут помочь машине при возникновении трудностей.

В России 438 случаев заражения коронавирусом. Пока что никакие населенные пункты не перекрывались. Городские власти регулярно проводят дезинфекцию улиц и общественного транспорта, автомобилей такси, каршеринга.