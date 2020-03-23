Главврач больницы под Калугой улетел в Таиланд в разгар коронавируса. Теперь будет искать работу

Главный врач областной больницы в Калужской области в сложные время борьбы с пандемией уехал в отпуск в Таиланд. За это его уволили.

По словам главы Калужской области, он считает такое поведение безответственным.

«Этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности в установленные законом сроки. Это последствия не за сам факт отпуска, а за отъезд именно в Таиланд в такое время и без разрешения», — подчеркнул Шапша в разговоре с изданием «Подъем».

Об отпуске главврача Владимира Кондюкова стало известно во время регионального заседания правительства. Губернатор попросил отчитаться об эпидемиологической ситуации в области и спросил, как сейчас работают главврачи больниц.

Тогда-то и выяснилось, что не все руководители медицинских учреждений находятся на месте. Замминистра здравоохранения региона Илья Соваков рассказал, что Кондюков улетел отдыхать еще до закрытия авиасообщения. Врач вернется в Россию в четверг. Об этом написал портал kp40.ru.

По последним данным, в России зарегистрировано 438 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки вирус нашли у 71 человека. Все они живут в Москве.