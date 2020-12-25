Появилось видео с домом бывшей жены Фургала. Там провели обыск

На кадрах виден большой дом, окруженный высоким глухим забором и оборудованный системой видеонаблюдения.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что обыски связаны с делом «Амерстали». Стародубова владеет четвертой частью ООО «Торэкс». Компании принадлежат активы единственного на Дальнем Востоке металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре.

По делу о попытке хищения задержали бывшего главного бухгалтера ООО «Торэкс» Галину Алейникову и бывших депутатов Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова, которые ранее входили в руководство «Амурстали».

Фургал сейчас сидит в СИЗО «Лефортово». Экс-главу региона обвиняют в организации убийств предпринимателей. Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря заявил, что обвинения в адрес Фургала очень тяжелые.