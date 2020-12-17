«Обвинения в его адрес очень тяжелые»: Путин прокомментировал арест Фургала

Глава страны заметил, что ЛДПР поддерживала и поддерживает Фургала до сих пор. Путин рассказал, что с этим политиком у него были добрые отношения. Он назвал экс — губернатора Хабаровского края «вполне лояльным к федеральной власти человеком».

«Никаких проблем с ним не возникало. На мой взгляд, он работал вполне исправно и старался как руководитель региона. Но обвинения в его адрес очень тяжелые, как члена ОПГ, которая занималась устранением конкурентов. Там речь идет об убийствах людей», — подчеркнул лидер государства.

Напомним, что пресс-конференция президента России началась в полдень четверга, 17 декабря. В минувшем году это мероприятие продлилось более четырех часов.