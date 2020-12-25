СМИ: обыски начались у бывшей жены Фургала

«Обыски проходят у экс-супруги Фургала сегодня с раннего утра. Это связано с „Амурсталью“», — сказал собеседник РИА «Новости».

Лариса Стародубова владеет долей ООО «Торэкс"(25% компании). Родные подтвердили ТАСС, что следственные действия проходят дома у женщины.

Арбитражный суд Хабаровского края еще в августе начал процедуру банкротства в отношении ООО «Торэкс» по заявлению МСП Банка. Задолженность превысила 500 миллионов рублей.

В рамках дела об «Амурстали» ранее задержали бывшего главного бухгалтера ООО «Торэкс» Галину Алейникову. Она заключена под стражу. Следствие считает, что Алейникова вместе с соучастниками хотела похитить более 305 миллионов рублей у ООО «Торэкс-Хабаровск», которая владеет активами единственного на Дальнем Востоке металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре.

Якобы женщина собирались с помощью искусственного создания несуществующей кредиторской задолженности обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о взыскании. Она планировала предоставить фиктивные документы. Однако преступление удалось пресечь. Кроме Алейниковой задержали еще пять е соучастников.

Компания «Торэкс» купила «Амурсталь» в 2017 году. Бывшие депутаты Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, которые ранее входили в руководство завода «Амурсталь», тоже задержаны.

Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали и арестовали летом 2020 года. Он обвиняется в организации убийств бизнесменов в 2000-е годы. Фургал потерял пост губернатора «в связи с утратой доверия». Врио главы региона стал член ЛДПР Михаил Дегтярев. Фургал свою вину не признает. Его срок пребывания под стражей продлен до 9 марта. Экс-губернатор сидит в одной камере с бывшим министром «Открытого правительства» Михаилом Абызовым. Последний будет находиться под арестом до 25 марта.