Второй за неделю торговый центр «Лента» загорелся в Томске

Томские спасатели эвакуировали 500 человек из торгового центра «Лента» на улице Пушкинской. Причиной стало возгорание в отделе пиротехники. Как сообщило РИА «Томск» со ссылкой на региональный главк МЧС, на этот раз пожар оказался небольшой. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

В социальных сетях появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как в отделе магазина детонируют пиротехнические изделия. Сотрудники магазина пытались потушить пожар самостоятельно.

В пресс-службе МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 16:14 по местному времени.

«В одном из отделов произошло возгорание на незначительной площади, что горело и какова площадь, уточняется», — сообщили в пресс-службе. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь в 16:26.

Из здания эвакуировали 500 посетителей и 150 сотрудников. Пострадавших в результате происшествия нет.

Пресс-служба мэрии Томска сообщила, что направила к гипермаркету представителей оперативно-дежурной службы, которые следят за общественным порядком. Оказавшиеся на улице сотрудники магазина могут согреться в специальном автобусе, который припарковали рядом.

На этой неделе в Томске сильный пожар полностью уничтожил гипермаркет «Лента». Из здания эвакуировали около 200 человек. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров и привел к обрушению кровли. Выяснилось, что за организацией пожара стоял один из сотрудников гипермаркета. После конфликта с менеджером он облил товары горючей жидкостью и поджег. После задержания мужчине предъявили обвинение.