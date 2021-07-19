Появилось видео из подземной тюрьмы в Ленобласти

Обстановку в подземной тюрьме, которую нашли под Санкт-Петербургом, сняли на видео. Эти кадры оказались в распоряжении «360».

Авторы ролика сняли рисунки и надписи на стенах, камеры и затопленный коридор.

Ранее сайт 47news написал, что во Всеволожском районе Ленинградской области нашли подземную частную тюрьму. Ее замаскировали под дачный дом. На территории участка нашли баню, под которой находилась похожая своими размерами на крематорий печь.

Глава муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Владимир Сидоренко рассказал, что эта тюрьма находилась далеко от других строений садоводства, а владельцы участка появлялись там редко. Подземные казематы обнаружил новый хозяин заброшенной дачи, который купил ее по объявлению. По словам Сидоренко, площадь бункера составляет 250 «квадратов», что в четыре раза больше площади самого дома. По данным СМИ, подземную тюрьму начали засыпать землей.