В администрации объяснили, почему подземная тюрьма в Ленобласти оставалась тайной

Подземная тюрьма, которую обнаружили в садоводстве под Санкт-Петербургом, находилась на участке с обычным садовым домиком, расположенным очень далеко от других строений. Их владельцы не жили там круглогодично, поэтому никто не подозревал, что по соседству может быть организовано нечто подобное, рассказал «360» глава муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Владимир Сидоренко.

По его словам, подземную тюрьму обнаружил новый владелец участка, который купил его по объявлению. Он увидел, что в гараже бетонная плита пола опущена под углом 45 градусов. После этого и началась проверка. Сейчас на месте работает Следственный комитет.

«Следователи разрыли весь участок. Они определили площадь бункера. Оказалось, что она в четыре раза больше самого дома. Где-то 250 квадратных метров. При этом площадь дома где-то 60 квадратных метров», — рассказал Сидоренко.

Он добавил, что рядом с домом находилась баня. Высказывались версии, что это мог быть крематорий. Сейчас правоохранители полностью демонтировали эту конструкцию для изучения.

«Лет пять-шесть назад мы видели, что к этому участку подъезжают микроавтобусы. Но ничего подозрительного не было», — добавил Сидоренко.

По его словам, самое близкое расстояние от этого участка до других домов составляет примерно 100 метров, а от центральной дороги в садоводстве — примерно 3,5 километра. Никто из соседей все это время не обращал внимания на какие-то подозрительные действия на этой территории.

По данным kp.ru, сейчас подземную тюрьму в коттедже начали засыпать землей. Работы проводят правоохранители, чтобы ограничить доступ посторонних на участок. Источник 47 News утверждает, что коттеджем с подземной тюрьмой через подставных лиц владели сотрудник регионального управления ФСИН, который умер в 2018 году, а также судимый за похищение людей и разбой преступник, который сменил фамилию на Эскобар.