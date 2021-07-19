СМИ: частную тюрьму с крематорием нашли в Ленобласти

В заброшенном коттеджном поселке во Всеволожском районе Ленинградской области нашли подземную тюрьму. Ее замаскировали под дачный дом. Об этом написал сайт 47news.

Журналисты съездили туда и увидели копию следственного изолятора. Там есть пункт охраны, решетки, парковка, а камеры закрываются на специальные тюремные замки. Чтобы попасть в эту тюрьму, необходимо спуститься под землю. Проход закрывает бетонная плита на гидравлике.

Под баней на территории дачного участка, по данным 47news, находится печь, в которую может поместиться человек. Автор заметки добавил, что частную тюрьму владелец тщательно замаскировал под неприметный дачный дом и окружил высоким забором. Более подробной информации об этой находке пока нет.

В феврале глава украинского Минюста Денис Малюська сообщил, что в стране началась «большая распродажа тюрем», чтобы перестроить их инфраструктуру и пополнить бюджет.