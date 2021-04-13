Появились подробности об организаторе голой фотосессии в Дубае

В Instаgrаm компании Invоltа появился пост, связанный со скандалом с фотосессией голых моделей на балконе небоскреба в Дубае. В сообщении говорится, что Алексей Концов не был организатором этого мероприятия.

«3 апреля СМИ сообщили об аресте основателя международной компании Involta Алексея Концова. Его обвинили в нарушении норм общественной морали и организации неприличной фотосессии. Эти обвинения ложные», — сказано в сообщении.

В публикации утверждается, что девушки на фото — это близкие подруги Виталия Гречина. Они отдыхали в бассейне дома, где жил Алексей. С ними находился фотограф Александр Тен.

Вечером компания поднялась в квартиру, чтобы переодеться. В какой-то момент девушки вышли на балкон, «чтобы полюбоваться видом, и Александр Тен, фотограф, предложил им сделать фото».

В посте говорится, что на видео именно Александр Тен, а не Алексей Концов. Присутствие там Тена подтверждено полицией. Фотограф объявлен в розыск в Дубае. Однако Алексей и Виталий все это время находятся в тюрьме эмирата «по обвинениям в преступлении, которого они не совершали».

Тем временем РИА «Новости» сообщило, что 11 из 12 украинок уже высланы из ОАЭ. Их соотечественница остается в этой стране, поскольку у нее COVID-19.

Одна из вернувшихся на родину девушек заявила, что «никаких эскортниц» на злополучном балконе не было. Максимум среди участниц были те, кто снимался для журнала Playboy. По ее словам, одну из подруг посадили в тюрьму не из-за вызывающего поведения, а из-за нарушения карантинных норм. Об этом написал Life.

В начале апреля в Сети появилось видео, где обнаженные девушки позируют на балконе высотного здания в Дубае. Страна, привыкшая к строгим правилам, возмутилась такой вседозволенностью. Участников фотосессии задержали. СМИ назвали организатором действа россиянина.